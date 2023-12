Basket, Unieuro Forlì: sorpasso e vittoria all’ultima curva

Forlì, 17 dicembre 2023 – La Pallacanestro 2.015 la spunta ancora all’ultima curva. I biancorossi di Antimo Martino si impongono 72-71 sul campo di Orzinuovi sudando le proverbiali sette camicie, col sorpasso nel punteggio che si concretizza solo a 26” dalla fine. Allen il top scorer con 21 punti, ma l’Unieuro trema per Valentini, uscito nell’ultima frazione per un colpo subito. L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio. Le squadra procedono per mano ed è solo a inizio secondo periodo che Orzinuovi imprime la prima accelerata. Prima un break di 8-0 vale il +5 (27-22), quindi, subito dopo, un 7-0 segna il +8 (34-26). Forlì si desta dal torpore solo con Allen (39-38), in un primo tempo brillante al punto giusto. Biancorossi che non sono scintillanti nemmeno al rientro dagli spogliatoi. A lungo a secco di canestri dal campo, l’Unieuro è sempre all’inseguimento. Nell’ultima frazione, quindi, due bombe di Leonzio mettono le ali ai padroni di casa (66-58, 33’25”).

Forlì è ancora sterile nella metà campo offensiva, ma negli ultimi due minuti si sblocca improvvisamente: Johnson accorcia (69-68, -1’31”), Cinciarini fa 2/2 dalla lunetta per il sorpasso definitivo. Qualche brivido negli ultimi secondi di gara, ma gli ospiti la spuntano.