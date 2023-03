Beach tennis indoor, ai playoff c’è subito Enterprise-Le Querce

È stato pubblicato il tabellone dei quarti di finale dei playoff del torneo interprovinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp Lab84-Cup Heroe’s. Nel girone A il Bagno Andreucci se la vedrà con La Piadina ai Prati, mentre Enterprise affronterà Le Querce. Le vincenti (al meglio delle tre gare) accederanno alle semifinali, dove ad attenderle ci sono, rispettivamente, Over Forever e Smashers. Questi gli accoppiamenti, invece, nel girone B: Mem & Co.-Fivefox e Aston Birra-H2O. Le vincenti (al meglio delle tre gare) sfideranno in semifinale, rispettivamente, Over the Top e Passion Fruits.