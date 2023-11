Beach tennis indoor. Bagno Vela aggancia. Over the Top

Si sono disputate le gare valevoli per la 4ª giornata del 18° torneo provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Giochi invariati in vetta, dove Enterprise e Smashers non fanno sconti. Passo falso di Over the Top, battuto (e raggiunto al terzo posto) dal Bagno Vela. Risultati: Bagno Vela-Over the Top 3-2, Mem & Co-Romagna Uno 1-4, H2O-Over Forever 0-5, Smashers-Bagno Andreucci 5-0, Enterprise-Idraulica Cucchi 5-0. Classifica: Enterprise 53, Smashers 51; Over the Top, Over Forever, Bagno Vela 45; Romagna Uno 20; Idraulica Cucchi 14; Bagno Andreucci 13; H2O 7; Mem & Co 6.