Benedetti trascina i Baskérs alla vittoria: sono ancora in corsa per i playoff

Bella vittoria per i Baskérs Forlimpopoli, che battono Anzola per 76-66 (parziali: 15-10; 33-30; 53-51), rimettendosi in corsa per i playoff dopo tre sconfitte di fila. Partono forte i padroni di casa, volando fino sull’11-2 a suon di bombe, prima di subire il rientro dei bolognesi con De Ruvo. Nel secondo quarto, è l’assolo di Donati a riportare avanti Forlimpopoli, ma i bolognesi ancora restano in scia, andando sul -3 all’intervallo. L’equilibrio dura fino all’ultimo quarto, poi arriva lo strappo decisivo: Rossi e Benedetti, a suon di canestri, danno il vantaggio ai padroni di casa, mentre la difesa chiude la via ad Anzola, costretta così a capitolare.

Il tabellino: Benedetti 13, Brighi 12, Lazzari 8, Agatensi, Rossi 10, Chiari 2, Semprini Cesari 8, Donati 8, Ravaioli ne, Gorini 3, Ruscelli 3, Farabegoli 9. All.: Agnoletti.