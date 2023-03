Benvenuti adesso va di corsa "Siamo carichi e tutti pronti"

Lorenzo Benvenuti, ala-pivot della Pallacanestro 2.015, è stato uno dei protagonisti della vittoria casalinga dei biancorossi con Udine di domenica scorsa. Ecco il suo tabellino: 19 minuti giocati, 12 punti, 4 rimbalzi e una prestazione concreta e solida in fase difensiva contro i lunghi friulani. Il veterano degli uomini di coach Martino è stato determinato e preciso sotto il canestro ospite, essenziale e deciso nelle giocate: il pivot che tutti gli appassionati vogliono vedere sul parquet dell’Unieuro Arena.

Benvenuti, partiamo dalla vittoria con Udine e dalla sua gara, in cui ha battagliato sotto canestro con i lunghi bianconeri fra cui il veterano Marco Cusin, ex nazionale azzurro.

"Una bella vittoria e soddisfazione per aver disputato un match solido contro avversari importanti, fra i quali appunto Cusin, ma ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima partita".

Domani c’è il tradizionale e sentito derby con la Fortitudo. Una partita importante per Bologna in ottica playoff e una gara da vincere per Forlì, per suggellare una prima fase entusiasmante.

"Andiamo a Bologna per vincere: sarebbe bello espugnare il PalaDozza e fare un regalo alla società e ai nostri tifosi, in un’atmosfera calda e emozionante. Noi giochiamo sempre per vincere e un nostro successo vorrebbe dire anche rimarcare il percorso fatto finora dal gruppo, unito e sempre pronto in ogni suo elemento a dare il proprio contributo alla causa. L’obiettivo iniziale della stagione era quello di disputare un campionato di alto livello e di classificarsi nelle prime tre del girone: siamo andati oltre. Siamo stati bravi a costruire uno spirito di squadra importante, con i due americani Adrian e Sanford che si sono inseriti bene: sono giocatori di talento, ma umili, sempre a disposizione dei compagni".

Com’è la condizione psico-fisica della squadra, a una giornata dal termine della prima fase della stagione?

"Siamo carichi e abbiamo approfittato della sosta del campionato per la Final Four di Coppa Italia per fare un lavoro atletico specifico. Siamo tutti pronti e arruolati per il derby".

Nella seconda fase, che partirà ai primi di aprile, incontrerà i lunghi del girone Verde, fra i quali l’ex compagno di squadra Davide Bruttini che milita a Treviglio.

"Sarà un test importante confrontarci con compagini forti come Cremona, Cantù e Treviglio e le affronteremo come se fossero sei finali. Per quanto riguarda Bruttini abbiamo giocato fianco a fianco per tre anni, è stato un maestro e ricordo con piacere i tanti allenamenti insieme. Vorrei, infine, fare un appello ai nostri fantastici tifosi che ci fermano per strada incitandoci e regalandoci una grande carica: riempiamo il palasport domenica 2 aprile con Cremona".

Gianni Bonali