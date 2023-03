Bernardoni, 4 gol fanno volare i Warpigs

Risultato pieno e altri tre punti preziosi per la Libertas Hockey Forlì, che vince 4-9 in casa dei Mammuth Roma. Parte un po’ in ritardo il match a causa di problemi all’impianto elettrico, ma appena si comincia i Warpigs ingranano la quarta: dopo appena 2’ Salvatore Sorrenti la sblocca, seguito a ruota da Niki Bernardoni, che ne insacca ben 4 (al 5’, 6’, 9’ e 11’). Valentino Guerre (al 20’) poi chiude il primo tempo interamente di marca biancazzurra. E dopo 3’ segnano ancora con Guerzoni. I padroni di casa accorciano con Pontecorvi ma al 9’ Sorrenti fa doppietta personale. Alla fine Michelangelo Carri fissa il risultato sul definitivo 4-9: Forlì resta a -1 dalla vetta.

Gli altri risultati: Montebelluna-Mammuth Roma 17-3, Piacenza-Legnaro 1-8 e Viareggio-Civitavecchia 4-2.

Classifica: Legnaro 16; Civitavecchia e Libertas Forli 15; Viareggio 14; Montebelluna 9; Castelli Romani 6; Mammuth Roma e Piacenza 3.