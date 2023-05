Biancorossi, la conferma più bella Martino: "Grazie ragazzi, ci siamo"

di Gianni Bonali

"Sono molto soddisfatto per questa vittoria e devo dire grazie ai ragazzi per la generosità con cui hanno giocato, senza Vincent Sanford, in un momento difficile per tanti motivi: veramente bravi. Una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi che ci hanno supportato e seguito con passione e soprattutto un risultato storico per questa società che mai aveva raggiunto una semifinale playoff". Coach Antimo Martino scioglie la tensione a fine partita, con una Forlì che vince meritatamente ed espugna il PalaPania, proseguendo il proprio percorso con un 3-0 su Chiusi che certifica il valore tecnico e morale del gruppo.

Sul parquet toscano i giocatori biancorossi festeggiano la conquista della semifinale, mentre i tifosi forlivesi presenti sulle tribune cantano ‘Romagna Mia’. Cinque giocatori in doppia cifra: dai 26 di Cinciarini ai 13 sia di Adrian che di Penna: una prestazione corale di alto livello che "si è verificata altre volte durante la stagione. Siamo una squadra che sa giocare bene insieme e i protagonisti possono cambiare di partita in partita. L’importante è aver battuto Chiusi e il risultato netto ci gratifica e credo che un aspetto importante siano stati i primi 5 minuti di gara2 – vinta poi 60-73 – in cui abbiamo dimostrato a noi stessi che eravamo presenti mentalmente nella serie. Abbiamo infatti approcciato la sfida nel miglior modo possibile e questo aspetto ci ha dato fiducia e sicurezza per il prosieguo".

Ora in semifinale l’avversario dei biancorossi sarà la vincente tra Udine e Cividale, ma "non abbiamo preferenze, anche perché quando si fanno dei calcoli, e lo dico per esperienza, si sbaglia. In più bisogna dire che questa squadra non li ha mai fatti, andando a vincere per esempio l’ultima partita del girone Giallo a Cantù con il primo posto del girone già conquistato matematicamente. Spesso fare calcoli non porta bene". Stasera i ragazzi e lo staff tecnico "staccheranno la spina e ognuno passerà la giornata con le proprie famiglie e poi andremo a vedere chi incontreremo in semifinale".

Fra gara3 dei quarti e gara1 di semifinale (data ufficiosa, il 1° giugno) potrebbe trascorrere una settimana. Un tempo sufficiente a recuperare Vincent Sanford dall’infortunio muscolare? Sul suo utilizzo "c’è ottimismo – spiega Martino – anche perché il lavoro sta proseguendo bene secondo i programmi prestabiliti". Insomma, Forlì conta di recuperarlo nel momento chiave della stagione.