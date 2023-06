Biglietti acquistabili solo in prevendita

Domani sera alle ore 20 si alza la palla a due di gara3 al PalaCarnera di Udine. In vista dell’ennesimo appuntamento contro i bianconeri, la Pallacanestro 2.015, in accordo con l’Apu, ha annunciato importanti indicazioni per i tifosi forlivesi che saliranno in Friuli al seguito della squadra in una partita che può essere decisiva. I tifosi ospiti potranno infatti acquistare il biglietto esclusivamente per il settore "tifosi ospiti" (e non per altre parti dell’impianto) e lo potranno fare solo e soltanto in prevendita. Domani le biglietterie del palasport resteranno chiuse. I biglietti sono quindi acquistabili presso i punti vendita Vivaticket di Forlì e provincia, nonché online su vivaticket.com, accedendo all’area riservata alla vendita dei biglietti per gara3. I tagliandi sono in vendita al prezzo unico di 15 euro, a cui si dovranno poi aggiungere le spese di commissione.