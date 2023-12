Bleu Line a caccia del riscatto

La Bleu Line vuole accendere la Lanterna per chiudere in bellezza il 2023. Esame Rimont Progetti, oggi (ore 17) al Palasport ‘Lino Maragliano’ di Genova, per una Forlì a caccia di riscatto dopo il passo falso casalingo contro la Tirabassi & Vezzali che ha arrestato una striscia di tre vittorie consecutive. Squadra al gran completo per coach Marone che ha recuperato anche Camilla Bruno, dopo l’infortunio che l’ha tenuta ai box circa un mese e mezzo, già scesa in campo per uno scampolo di partita contro Campagnola Emilia.

"Andremo là per rifarci e portare a casa i tre punti, perché stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi", afferma spavalda la centrale ex Chions Fiume Volley. Che confessa: "All’ingresso in campo contro la T&V ero molto ansiosa e credo sia normale, però mi sono trovata davvero bene: non vedevo l’ora di rientrare".

Genova è in crisi nerissima: viene da 4 ko netti consecutivi, interrotti solo dal turno di riposo, che hanno vanificato il gruzzoletto di punti affastellati nelle prime cinque giornate, e balla sul Titanic, con Pavia, in zona retrocessione. Team giovane e di categoria, senza primedonne, la Rimont Progetti non può rappresentare un ostacolo insormontabile per una Bleu Line che non fa mistero di ambire a inserirsi nella corsa per un posto al sole dei playoff, ora distanti 7 lunghezze.

Marco Lombardi