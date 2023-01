Bleu Line, blitz cercasi a Imola Sfida da brividi per la Querzoli

Un derby per continuare la risalita. Archiviata la sosta per le festività, la Libertas Bleu Line riaccende i motori oggi (ore 18) al ‘PalaRuscello’, tana della Clai Imola di coach Nello Caliendo. In fiducia, Forlì insegue la terza vittoria di fila per scalare posizioni – attualmente occupa l’8° posto, con 15 punti, nel girone D di B1 femminile – e dare un senso alla sua stagione (finora) contraddittoria; Imola precede di 4 punti il sestetto di ‘Naci’ Morolli, ma ha chiuso il 2022 in picchiata (3 ko nelle ultime 4) e vuole scacciare i venti di crisi per tornare a correre e non perdere contatto con la zona playoff, distante tre lunghezze.

Chiuso un ciclo, la Clai ha cambiato pelle grazie agli arrivi di Alessia Mastrilli, libero classe ’91 l’anno scorso in A2 con Altino, Sofia Moretto, opposto ex Palau in B1, nonché Ilenia Cammisa ed Elena Missiroli, bande provenienti rispettivamente da Baronissi e Teodora Ravenna.

Trentatrè punti, frutto di 11 vittorie su 11 e 33 set vinti sui 34 disputati. Sono numeri da fantascienza quelli scolpiti dal Gabbiano Mantova, capolista incontrastata del girone C di serie B maschile, opposto oggi (ore 18) alla Querzoli sul taraflex del Ginnasio sportivo. Di fronte a Forlì, appaiata a Verona al secondo posto (-10 dalla vetta), c’è un Everest da scalare, una macchina da guerra praticamente imbattibile capace di sprigionare una potenza soverchiante.

Equipaggiata con l’unico obiettivo di centrare la promozione in A3 – un chiodo fisso, vieppiù dopo la beffa della passata stagione nella finale playoff contro Monselice –, la corazzata virgiliana guidata da coach Simone Serafini e trascinata da Marcello Andreoli, prestigioso contromano scuola Anderlini Modena, misurerà le ambizioni playoff di Mariella & soci, ai quali, va da sè, servirà un’impresa da pazzi per strappare almeno un punticino.

Marco Lombardi