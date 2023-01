Bleu Line, caccia al riscatto: al Ginnasio la decaduta Modena

Bleu Line, rialzati. Uscita scornata dal derby con Imola, al termine di un match fedele cartina al tornasole di una stagione contraddittoria scandita da qualche stop di troppo (6), Forlì è chiamata a una reazione d’orgoglio oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo contro il Volley Modena. Nel mirino un pieno di punti, per scalare posizioni e girare la boa in comfort zone.

Nobile decaduta – in bacheca uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League –, Modena si è ripresentata in B1 femminile a distanza di circa quattro lustri dall’ultima apparizione, ma l’impatto non è stato dei più ‘teneri’. Il team di coach Montaldi, infatti, sta mangiando pane e agonia (9 ko su 11) ed è accovacciato con la coda tra le gambe al penultimo posto, in zona retrocessione, con 8 punti, esattamente la metà di quelli raccolti dalla Bleu Line (ottava). Nemmeno le nuove divise griffate Alle Tattoo, al secolo Alessandro Bonacorsi, artista e tatuatore modenese di fama mondiale, hanno sortito l’effetto di rigenerare, sette giorni fa, le gialloblù, strapazzate (0-3) da Jesi, a dispetto della buona prova di Cristen Kraja, opposto classe 2005 dal braccio violento.

Ostacolo Kerakoll, di contro, per la Querzoli in serie B maschile. Piegata senza troppi complimenti dalla corazzata Mantova, capolista a punteggio pieno dopo 12 giornate, e incassato il sorpasso di Verona, prima tra le ‘umane’, al secondo posto (+2), Forlì fa scalo oggi (ore 19) a Sassuolo per riprendere confidenza con la vittoria e rilanciare la propria candidatura a un posto al sole dei playoff. Non sarà facile, però, violare il ‘PalaPaganelli’, fortino in cui i neroverdi di coach Di Mattia – schiantati (3-1) sul Titano nell’ultimo turno, malgrado un super Bigarelli (25 punti) – hanno edificato la loro classifica (alloggiano all’ottavo posto con 18 punti, -5 dalla Querzoli) e tutti (Gabbiano a parte) hanno pagato dazio.

Marco Lombardi