Bleu Line, contro Modena un bel 3-0 Punti che danno tranquillità in classifica

La Bleu Line stende il Volley Modena 3-0 (25-18, 25-20, 25-21) e gira la boa in comfort zone, a quota 19 punti. Vittoria relativamente facile per Forlì, che ha dovuto sudare (a tratti) nel secondo e terzo set. Buone performance dell’opposto Mauriello, top scorer con 15 punti, e della solita Bacchilega, molto presente a muro (3). Primo set saldamente sotto il dominio forlivese: 8-6 e 12-9, con un monster block di Gardini. La Bleu Line allunga e vola a +7. Modena non oppone resistenza e il vantaggio forlivese si fa incolmabile: 22-14. Un servizio oceanicamente out di Fiore inchioda il 25-18.

Forlì a tavoletta nel secondo atto: 4-1, poi 8-3 con una pipe terrificante di Tomat. Incapaci di arginare l’onda romagnola, le canarine precipitano (13-6). Però Forlì allenta la morsa e Modena esce dal guscio: aggiusta la ricezione e torna prepotentemente in gioco (13-12). Agguanta addirittura il pareggio a 18, grazie a due ace di Martinato con l’amichevole partecipazione della combo Tamborrino-Gregori. Una palla danzante sul nastro premia le padrone di casa e dà l’abbrivio allo sprint Bleu Line (25-20). Nel terzo set Forlì batte cassa (3-1) e Modena va in fuga (7-12). La Bleu Line di colpo si risveglia e sgretola lo svantaggio: 13-13. Indi mette la freccia e sgomma via (20-16), resiste all’ultimo, disperato, assalto modenese (-1) e chiude i conti con un primo tempo indisciplinato di Bacchilega (25-21).

Tabellino Bleu Line: Tomat 10, Sgarzi ne, Gregori (L1), C. Morolli 10, Mauriello 15, Tamborrino, Gardini 6, Bacchilega 13, Giunchi ne, E. Morolli, Bellavista ne, Simoncelli, Carnesecchi (L2). All.: L. Morolli.

Marco Lombardi