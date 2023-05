Bleu Line e Morolli, addio dopo 3 anni

Si separano le strade della Bleu Line e di Luigi ‘Naci’ Morolli. Il coach riminese esce di scena a compimento di un ciclo triennale scandito da eccellenti risultati: la promozione in B1 al primo tentativo, dopo un esilio durato tre lustri, poi un terzo e un quinto posto a ridosso della zona playoff. "Lascio Forlì soddisfatto e col sorriso", ha dichiarato Morolli.

Il coach ha ricostruito così la genesi della separazione: "È stata un po’ particolare… La società ha intuito che avrei faticato, causa impegni di lavoro, ad aumentare l’attività sulla squadra e, probabilmente, ha pensato anche che l’apice sia stato raggiunto. Diciamo che si tratta una decisione alla quale non mi sono opposto. Si è chiuso un ciclo molto positivo in allegria, senza astio né polemiche. Non capita spesso, quando si interrompe un rapporto… Ciò che mi rincuora, comunque, è aver riportato la pallavolo di alto livello a Forlì, una piazza di grande tradizione che merita palcoscenici importanti. Peraltro a detta di molti, arbitri inclusi, il nostro era il girone più difficile dell’intera B1 e ciononostante abbiamo gareggiato alla pari con tutti, contestualmente facendo crescere diverse individualità". Coach Morolli ha ringraziato la società che, nel rispetto dei ruoli, non ha mai interferito nel lavoro tecnico: "Ci siamo sopportati, senza entrare in conflitto", nemmeno quando le opinioni non collimavano. Quindi ha rimarcato il preziosissimo contributo della triade dei collaboratori tecnici, composta dalla moglie Doria Carnesecchi ("ha fatto un lavoro eccezionale") e da Filippo Agatensi e Andrea Biselli ("ci siamo salutati con un misto di gioia, per ciò che abbiamo fatto, e tristezza, perché per un po’ non ci vedremo; mai dire mai, però, io non escludo nulla…").

Infine ha elogiato le sue ragazze: "Sempre educate, tant’è che la società non è mai dovuta intervenire per sedare degli screzi, un record in 30 anni che alleno. E cresciute molto sul piano della mentalità". A partire dalla figlia primogenita Elisa: "È una regista di alto livello, che ha guidato la squadra con massima sicurezza; le siamo grati". Proprio lei ha detto basta: un’altra novità in casa Bleu Line. Nel suo caso, tuttavia, l’addio sarà definitivo: l’ex regista dell’Olimpia Teodora Ravenna, infatti, ha maturato la decisione di appendere le fatidiche ginocchiere al chiodo.

Nel frattempo la società lavora sottotraccia per reperire una sostituta all’altezza. Esplorate diverse piste, il cerchio si stringe: salgono le quotazioni di un’alzatrice attualmente in forza a un club di A2 impegnato nei playoff. Al capolinea, infine, anche l’esperienza forlivese dell’opposto irpino Maria Mauriello, il cui contratto non verrà rinnovato.

Marco Lombardi