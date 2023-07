Bleu Line, è rivoluzione Tanti addii e già 5 arrivi

di Marco Lombardi

La Bleu Line cambia tutto (o quasi). L’addio di coach Luigi Morolli, con il contestuale arrivo di Biagio Marone, ha innescato un autentico effetto domino, che ha coinvolto tutte le giocatrici più rappresentative della rosa biancoblù. Se per alcune, però, il distacco era annunciato (Elisa Morolli aveva già espresso la volontà di appendere le ginocchiere al chiodo, mentre Maria Mauriello era giunta al capolinea della sua avventura forlivese), per altre è stato un fulmine a ciel sereno.

Il club di viale della Libertà è rimasto con un palmo di naso dinanzi al comportamento di Beatrice Bacchilega, gioiello indiscusso del team, che di punto in bianco ha manifestato l’intenzione di cambiare aria, attratta dalle sirene di un blasonatissimo club di pari categoria (si parla di un’offerta irrinunciabile). Parti al lavoro per trovare la quadra sulla base di un prestito oneroso, ma al momento c’è distanza; Forlì non concederà sconti, ma l’affare si farà.

Oltre alla forte centrale imolese, non vestiranno più la maglia brandizzata Bleu Line la collega di reparto Camilla Gardini (Cervia?), Alice Tomat (orientata a dedicarsi solo al beach volley), Cecilia Morolli e Camilla Tamborrino, entrambe in predicato di accasarsi a Cesena. Fin qui le uscite.

Quanto ai nuovi ingressi, la dirigenza forlivese ha chiuso per Zoe Comastri, 17enne centrale di belle speranze proveniente dall’Olimpia Teodora Ravenna (B2) come il nuovo allenatore Biagio Marone, garante dell’operazione. Sempre per la batteria delle centrali ecco Alessia Pulliero, classe 2004, in arrivo dal Conegliano Volley (B2). Gran colpo per il reparto bande: ingaggiata la 31enne Erica Giacomel, ex Amando Volley (B1), formazione siciliana di Santa Teresa di Riva, comune dell’entroterra messinese; scuola San Donà di Piave, vanta due promozioni in A2, categoria nella quale ha militato con Settimo Torinese.

Nuova di zecca anche la diagonale, che sarà composta da Alice Bernardeschi, regista mancina classe 2004 ex Vtb Bologna, e Federica Gatta, gagliardo opposto romano di 186 cm proveniente dalla Corplast Corridonia e con trascorsi ad Aprilia, Sassuolo (qui ha vinto una Coppa Italia di A2), Pordenone e Terrasini Palermo.

Chi resta? Il libero Giorgia Gregori, la seconda palleggiatrice Linda Sgarzi, l’opposto Martina Simoncelli e la schiacciatrice Letizia Bellavista. All’appello, ora, mancano le ultime tre pedine: un centrale, una banda e un libero, quest’ultimo in grado di fare la spola tra Under 18 e B1.