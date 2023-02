Bleu Line, esame di maturità: al Ginnasio arriva la Tenaglia

Il banco di prova è di quelli severissimi. Osservato il proprio turno di riposo nel girone D di B1 femminile, la Libertas Bleu Line riparte oggi (ore 17.30) dal Ginnasio sportivo ricevendo la visita della Tenaglia Altino Volley, seconda potenza del campionato. In casa Forlì le vibrazioni sono positive, la squadra è in salute e vogliosa di allungare la serie di tre vittorie consecutive per continuare la risalita (ora è quinta) e irrompere nei quartieri altissimi della classifica. Di fronte, però, c’è un rullo compressore, che non conosce intoppi da otto turni – l’ultimo ko risale al 26 novembre 2022: 3-2 a Corridonia – e, forte di un rassicurante +10 su Imola (terza), ha prenotato con largo anticipo un posto al sole dei playoff con vista sull’A2. Guidate in panchina da coach Giandomenico, che ha rimpiazzato in corso d’opera ‘Nino’ Gagliardi, e in campo da capitan Orazi, le rossoblù abruzzesi apparecchiano un sacco da 3 punti per restare in scia della capolista Bologna, di scena sul taraflex del fanalino di coda Tieffe Zerosystem Modena. All’andata Bleu Line ko 3-0.

Scontro diretto ad alta quota, invece, nel girone C di serie B maschile. Rinfrancata dal brillante blitz nel derby con Ravenna, la Querzoli terza della classe fa tappa oggi (ore 20.30) in terra mantovana per sfidare la Kema Asola Remedello, staccata di quattro lunghezze, e lanciare l’opa sui playoff, distanti un solo punticino. Tra le fila di Forlì, che insegue la terza vittoria di fila, sicura la defezione del centrale Pietro Soglia, acciaccato. I lombardi, dal canto loro, usciti a mani vuote dalla ‘Bombonera’, covo degli All Blacks di San Martino in Rio, al termine di un match molto più equilibrato e combattuto di quanto non dica il 3-0 finale, cercano un pronto riscatto al ‘PalaSchiantarelli’, fortino di casa, dove finora hanno costruito le loro fortune alzando le braccia al cielo 7 volte su 8. All’andata Querzoli di corto muso: 3-2.

Marco Lombardi