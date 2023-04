Bleu Line, non basta una super Simoncelli

Impresa sfiorata. La Bleu Line spaventa il Volley Team Bologna, ma si arrende 3-2 (26-24, 15-25, 22-25, 25-23, 15-8). Cuore e anima non sono bastati alle forlivesi che, perso il primo set, hanno ribaltato e tenuto in scacco la capolista fino al 21-23 del quarto parziale, salvo poi fare i conti con l’orgoglio delle emiliane, il cui colpo di coda ha trascinato la contesa al tie-break, dove non c’è stata storia.

La Bleu Line ha ricevuto bene (56% di positive), murato tanto (15 block) e non ha risentito dell’assenza di Mauriello, sostituita da una sontuosa Simoncelli, top scorer con 19 punti; bene anche Tomat e Bacchilega. Parte a razzo la capolista (7-3 e 12-8); Forlì sfrutta il turno di battuta di Simoncelli, risale e impatta a 15. Ma ai vantaggi è decisivo un mani-out di Fiore. Reazione Bleu Line nel secondo set (4-8 e 6-13, firmato da un monster block di Simoncelli). Bologna sbaglia tutto e Forlì dilaga (9-19 e 12-22). Chiude una spadellata di Dall’Olmo Casadio. In fiducia, Forlì azzanna il terzo atto (1-6 e 6-12); il Volley Team sbanda, ma non deraglia e si rifà sotto (18-19), salvo poi soccombere a un razzo di Tomat: 22-25. Sgommata Bleu Line nel quarto set (4-8 e 10-17); Bologna è sorniona, piazza una rimonta micidiale (20-21) e, con un tracciante di Fiore, rinvia tutto al tie-break poi fatale alle forlivesi.

Tabellino Bleu Line: Tomat 17, Sgarzi ne, Gregori (L1), C. Morolli 12, Tamborrino (L2) ne, Gardini 10, Bacchilega 16, Giunchi ne, E. Morolli 3, Bellavista ne, Simoncelli 19. All.: L. Morolli.

m. lo.