Bleu Line, occasione casalinga per risalire

Riaccende i motori la cadetteria del volley, dopo due settimane di stop per cedere spazio alla Coppa Italia. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) la Bleu Line Forlì riceve la visita della Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia, nel match valevole per la 14ª giornata (prima del girone di ritorno) del campionato di B1 femminile, girone D.

Le romagnole puntano al successo pieno per ripartire di slancio e continuare la risalita verso le zone nobili della classifica, che ora le vede al settimo posto a quota 19; le emiliane inseguono una vittoria che manca dal 10 dicembre per sfatare un tabù (non hanno mai espugnato Forlì) e tenersi a distanza di sicurezza dalle acque agitate (+6 sulla zona rossa). Tra le fila della T&V è atteso il debutto di Micole Maghenzani, schiacciatrice di posto 4 giunta da Porto Mantovano per rimpiazzare Asja Scalera, accasatasi ad Alseno in B2. All’andata Campagnola Emilia la spuntò di corto muso al tie-break.

Di contro, ricomincia da San Martino in Rio la Querzoli, terza forza del campionato di B maschile, girone C. Girata la boa di metà stagione, Forlì fa tappa oggi (ore 17) alla ‘Bombonera’, storico tempio della pallavolo reggiana per affrontare gli All Blacks del nuovo corso affidato a Fabio Cervi, succeduto a coach Francesco Baraldi che, di concerto con la società e alla luce dei deludenti risultati conseguiti, ha deciso di fare un passo indietro. Sbancata Legnago prima della sosta, l’Ama freme per interrompere anche il digiuno casalingo (‘Bombonera’ stregata dal 29 ottobre) e dare impulso alla rimonta.

Mariella e soci cercano invece punti preziosi per restare incollati al secondo (e ultimo) posto – l’unico contendibile dagli ‘umani’ –, che vale l’accesso ai playoff con vista sull’A3. All’andata la Querzoli s’impose di rimonta: 3-1.

Marco Lombardi