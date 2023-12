Bleu Line per continuare la risalita. Querzoli per il presidente Gavelli

Ostacolo Pavia sul cammino della Bleu Line nel girone C di B1 femminile. Prepotentemente rilanciata da un bis di vittorie (piene) consecutive, che hanno rifocillato l’autostima e sistemato la classifica (sesto posto), Forlì adesso vuole ‘spegnere’ la Tecnilux terzultima (e affamata di punti), di scena oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo, per continuare a crescere. "Non esistono partite facili, però mancano cinque gare alla fine dell’andata, affrontiamo tutte squadre alla nostra portata e vogliamo conquistare più punti possibili; poi vedremo cosa ci riserverà il ritorno", afferma l’opposto romano Federica Gatta. Che torna sul blitz di Ozzano: "Vincere è sempre bello, ma i derby danno più gusto. Abbiamo imposto il nostro gioco per tutta la partita, lasciando solo il terzo set soprattutto per demerito nostro. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada".

Nel girone E di serie B maschile, invece, è sfida della disperazione tra Cucine Lube Civitanova (under 19) e Querzoli, che condividono lo scomodissimo ultimo posto con soli 4 punti. Dopo il grande spavento per il grave malore accusato nel corso del match (poi definitivamente sospeso) contro la Sab Group Rubicone dal presidente Giovanni Gavelli, tuttora ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, Forlì non può fallire l’appuntamento con i 3 punti oggi (ore 18) all’Eurosuole Forum. In palio c’è una fetta di salvezza e l’omaggio da dedicare al patron. Coach Kunda fa quadrato: convoca tutti (eccetto il lungodegente Marco Pirini) e chiede agli acciaccati di stringere i denti. La meglio gioventù cuciniera del titolatissimo club di SuperLega arriva dal ko (3-0) incassato sul campo della Begin Volley Ancona seconda della classe, ma ha dato filo da torcere ai dorici e non farà la vittima sacrificale. Occhio al gioiellino Gianluca Cremoni, schiacciatore di 199 cm già campione europeo under 17.

Marco Lombardi