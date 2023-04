Blue Line, in trasferta servono 3 punti Querzoli, derby in casa col Rubicone

Con le mani, con la testa e con il cuore per non dire ciao ciao ai playoff. Passano da San Damaso le ultime, flebilissime, speranze della Bleu Line di restare aggrappata al trenino delle big. Forlì attracca oggi (ore 18) alla Palestra Bortolamasi, dimora di una Tieffe Zerosystem già retrocessa nello scantinato della B2, per sferrare un colpo da tre punti, contestualmente tendendo l’orecchio a Imola, dove la Clai, terza a +5 su Elisa Morolli e compagne, riceve la visita di una Pieralisi Jesi a caccia degli ultimi mattoncini per scongiurare l’incubo playout.

Smontato il Mosaico Ravenna, la Bleu Line non lascerà nulla di intentato per inseguire il sogno di prolungare la stagione; giocheranno per l’onore e per l’orgoglio, invece, le foxes modenesi, reduci da tre ko consecutivi (l’ultimo dei quali di corto muso, in casa, proprio con Jesi) e a secco di vittorie tra le mura alleate dall’11 febbraio (3-0 alla Lucky Wind Trevi).

Derby senza assilli di classifica invece per la Querzoli. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Sab Group Rubicone e Forlì mira al bottino pieno per cristallizzare il terzo posto. Virtualmente sfumati i playoff – troppi 4 punti da recuperare a Sommacampagna quando mancano tre giornate al gong e di mezzo resta ancora l’’incontro ravvicinato del terzo tipo’ con il Gabbiano Mantova (primissimo con 23 vittorie su 23) –, Mariella e soci proveranno ad allungare a tre la striscia positiva. Di fronte c’è un team in grande salute (4 vittorie nelle ultime 5), appagato dal sesto posto ma indisposto a fare sconti.

Marco Lombardi