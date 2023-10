Bomber Babbi, l’asso nella manica: "Questo Forlì può battere chiunque"

In principio era Andrea Silenzi, centravanti-boa del Torino di Emiliano Mondonico; adesso anche il Forlì ha il suo ‘pennellone’. Lunghe leve da fenicottero, movenze flessuose e una marcata generosità votata al sacrificio: Lorenzo Babbi, killer della Pistoiese, domenica, al ‘Morgagni’ e già a segno contro l’Imolese in Coppa, è l’asso nella manica di Mauro Antonioli pronto all’uso per far saltare il banco.

Ventitreenne spilungone di 192 centimetri, ravennate di nascita ma cesenate di formazione (calcistica), l’ex attaccante di proprietà dell’Atalanta – è stato compagno, tra gli altri, di Carnesecchi e Kulusevski nella Primavera nerazzurra campione d’Italia nel 201718, prima di essere sballottato in prestito fino alla risoluzione del contratto – ha fotografato così il match con l’Olandesina: "Si affrontavano due squadre forti e nel primo tempo, da ambo le parti, ha prevalso la paura di subire gol. Nella ripresa, invece, siamo cresciuti, abbiamo costruito diverse occasioni e trovato il vantaggio. Meritatamente. Perciò sarebbe stata una beffa incassare il pareggio in pieno recupero su rigore inesistente". Per fortuna, però, in porta abbiamo "Micki (Pezzolato), che ha fatto una grande parata e sopperito a un grave errore arbitrale. Ognuno ha il suo ruolo… Bene così". Babbi ha, poi, ricostruito il gol che ha regalato al Galletto i tre punti e con essi un terzo posto in classifica che autorizza a sognare. "C’è stata una ripartenza importante, Piva ha triangolato con Merlonghi e mi ha fornito un assist invitante; io ci ho creduto e, nonostante l’intervento disperato del difensore sulla riga di porta, ho depositato la palla in fondo al sacco". Un successo cercato, voluto e difeso con le unghie e con i denti. Che testimonia la compattezza di squadra. "Avevamo una gran voglia di vincere, sia chi ha giocato sia chi non è sceso in campo e ciononostante ha esultato più degli altri – ha affermato l’ariete biancorosso –, al cospetto di una squadra molto forte e imbottita di tanti nomi. Ma questo Forlì può battere chiunque, a patto di giocare con fame e grande cattiveria agonistica. Quando un gruppo è così sano e coeso, tutto risulta più facile e i risultati vengono da soli". E adesso si guarda già alla prossima sfida in quel di Prato: "Andremo là per fare quello che sappiamo, con determinazione e forti dei nostri concetti di gioco. Sono convinto che faremo un’altra grande partita".

Intanto il Forlì ha reso noto che la trasferta in terra toscana, originariamente in programma domenica allo stadio ‘Lungobisenzio’, è stata anticipata a sabato (ore 14.30), previo accordo tra i due club, in previsione del successivo turno infrasettimanale di campionato. Oltre a Prato-Forlì si disputeranno in pari data anche Pistoiese-Progresso, Borgo San Donnino-Certaldo, Sant’Angelo-Mezzolara e Lentigione-Aglianese.