Bonatesta 20 e lode, Querzoli travolgente

Il cielo sopra Ravenna è biancoblù. Querzoli corsara d’autorità al ‘PalaCosta’, travolta una Pietro Pezzi crepuscolare 0-3 (20-25, 16-25, 20-25). Tre punti d’oro che, grazie al tonfo di Verona annientata dalla capolista Mantova, hanno consentito a Forlì di arrampicarsi a quota 33, a -1 dal secondo posto che vale i playoff.

Attenti in ricezione, Mariella e soci hanno stravinto il confronto a muro (14 block contro i 2 dei padroni di casa), facendosi preferire anche in battuta (5 ace a 2) e in attacco, trascinati da un ispiratissimo Bonatesta (nella foto), mattatore dell’incontro con 20 punti e in crescita esponenziale. Prime fasi di studio, poi due stamponi di Porcellini sull’ex Taglioli hanno scavato il solco (7-10). La Pietro Pezzi ha reagito e acciuffato il pari, a 14, salvo poi schiantarsi sul ‘muro del pianto’ forlivese (15-19). Un dardo di Bonatesta è stato il preludio al 20-25, scolpito da un ‘gol’ di Raggi dai 9 metri.

Querzoli di slancio nel secondo set: 5-8, poi 8-12 con un muro brutale di Bonatesta. Persa la bussola, Ravenna si è smarrita. Bonatesta ha scritto 8-19 con un ace di odontoiatrica precisione all’intersezione delle linee e il vantaggio si è fatto inattaccabile. Forlì a briglia sciolta fino al 16-25, fissato da un attacco vincente del solito Bonatesta.

Rigurgito d’orgoglio della Pietro Pezzi, complice una leggera flessione forlivese, nel terzo atto, contrassegnato dall’equilibrio fino a metà del guado (16-16), quando la Querzoli ha strappato con un mani out di Donati e poi consolidato il vantaggio (18-21) con un monster block del tentacolare Andrea Pirini. Che infine ha impacchettato la vittoria sbriciolando il primo tempo dell’incerto Minniti: 20-25.

Tabellino Querzoli: Porcellini 11, Bonatesta 20, Donati 12, A. Pirini 4, M. Pirini 4, Nassi ne, Del Grosso, Mariella 3, Ravaioli ne, Fabbri ne. Berti (L). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi