Brighi trascina i Baskérs al riscatto

Tornano al successo i Baskérs Forlimpopoli che interrompono la striscia negativa battendo per 63-52 (13-12; 38-24; 50-36) la Francesco Francia Zola Predosa. Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, è nel secondo parziale che gli artusiani scavano il solco: a suon di bombe, trascinati da Brighi, i forlimpopolesi firmano un break di 11-0 che li porta dal -2 al 30-21 del 16’. Dopo l’intervallo, con Gabriele Rossi, i Baskérs si portano fino sul +21 (47-26 al 23’), poi pian piano i bolognesi accorciano il divario, senza mai riuscire davvero a rimettere in discussione il risultato. Per i ragazzi di coach Agnoletti è un risultato prezioso, arrivato poche ore dopo la rescissione del contratto da parte del lungo Alessandro Biandolino.

Il tabellino: Benedetti 7, Brighi 12, Lazzari 3, Agatensi 10, Rossi 5, Chiari 8, Semprini Cesari 10, Donati ne, Ravaioli ne, Gorini 6, Farabegoli 2. All.: Agnoletti.