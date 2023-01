Brilla Maini: annulla lo spauracchio Formato Anche Piva in evidenza, Caprioni in giornata no

De Gori 6,5: troppa sicumera coi piedi, in avvio, e per poco non ci scappa il pasticciaccio, poi si erge a protagonista sventando una velenosa deviazione sottomisura di Rossi. Boicottato da Ronchi, trema in zona Cesarini ma il ‘Lenz’ fallisce il match-point.

Fornari 5,5: tradito dalla foga, sua fedele compagna, ripristina la versione impetuosa e arruffona (45’ st Morri sv).

Maini 7: sempre sul pezzo, cancella Formato, mica pizza e fichi. Assorbito dai compiti di marcatura, delega a Ronchi l’incombenza di costruire dal basso.

Ronchi 6: guida la difesa con la spada, la lancia e il pugno di ferro; almeno fino al tramonto del match quando, gigioneggiando, si fa infinocchiare da Bonetti, che gli sfila la sfera e penetra in area ma, a tu per tu con De Gori, ciabatta sul fondo.

Fusco 6,5: rispolverato dal dimenticatoio, non demerita. Presidia con sguardo vigile la corsia di sinistra, disegna una diagonale salvifica e si affaccia sommessamente in avanti.

Piva 7: pronti, via e da distanza ravvicinata perde l’attimo propizio per fulminare Burigana; poi gonfia il sacco, ma il suo gol è cassato dal guardalinee, che ravvisa un fuorigioco crepuscolare. Correda una prova convincente interrompendo una pericolosa transizione e firmando un assist, maldestramente sprecato dall’improvvido Caprioni (16’ st Pari 5,5: si perde alla ricerca di geometrie confuse).

A. Ballardini 5,5: regia questa volta appannata e senza slanci.

Rrapaj 6: alzato sulla linea dei centrocampisti, fa della duttilità il suo cavallo di battaglia. Quarantacinque minuti di buona intensità, poi va in riserva e sparisce dai radar (16’ st E. Ballardini 5: arrugginito e lontano anni luce da una condizione accettabile).

Eleonori 6,5: sgargia tra le linee tenendo sull’attenti l’arcigna difesa del ‘Lenz’ e provocando l’ammonizione del totem Gozzi. Prova anche il gol del... mercoledì con una bordata da distanza siderale, senza fortuna (34’ st Nardella 5: il Macaulay Culkin biancorosso ha perso l’aereo).

Caprioni 5: pomeriggio storto: sparacchia a salve, si divora un gol colossale e si eclissa.

Varriale 6: veloce di testa e di gambe, si fa il mazzo ma non incide (22’ st Biancheri 6: si danna l’anima, ma non lascia tracce).

Marco Lombardi