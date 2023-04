Bruttini: "Forlì, che emozione ritrovarti"

di Gianni Bonali

Davide Bruttini, 36 anni, pivot, è stato per tre stagioni, dal 2019 al 2022, un giocatore della Pallacanestro 2.015 e domani sera, nell’anticipo pre-pasquale, sfiderà con la sua Treviglio capolista proprio Forlì al PalaFacchetti, nella seconda partita del girone Giallo. Giocatore di grande esperienza, affidabile, solido e generoso, il lungo senese ha concluso gli ultimi due campionati nelle fila dei biancorossi romagnoli con l’accesso ai playoff promozione e vanta, nel suo palmares, la conquista di diversi campionati.

Bruttini, arriva la sfida con Forlì sul vostro parquet, dove avete perso solo con Torino: emozioni e sensazioni per questo match da ex? E per la sua esperienza con l’Unieuro?

"Sarà una partita difficile, ma non voglio fare pronostici. A Forlì ho trascorso tre anni bellissimi, sia dal punto di vista sportivo che personale e in città ho amici e conoscenti. Il match con i biancorossi è una partita particolare e non sarà mai paragonabile con nessun altro incontro: ho ricordi di compagni di squadra speciali, una tifoseria calda, vicende private felici e a un ambiente accogliente, persone a cui ho voluto bene e che mi hanno regalato un periodo sereno. Sarò particolarmente emozionato quando verrò a giocare al Palafiera a fine aprile".

Lasciata Forlì con buoni ricordi, quale la motivazione che l’ha spinta ad accettare la proposta di Treviglio?

"Non appena mi è stato presentato il progetto ambizioso di Treviglio non ho avuto dubbi e non mi sono fatto scappare l’occasione. Mi trovo molto bene e voglio provare a salire di categoria".

Coach Finelli e Marini sono due ex biancorossi: cosa ne pensa?

"Finelli è bravo ed è un piacere lavorare con lui, ci stimiamo a vicenda e poi, dal punto di vista umano, ha sempre molta attenzione verso i giocatori. Per quanto riguarda Marini è maturato: in passato aveva alti e bassi ed era un po’ permaloso sul parquet, ora è cresciuto e ha fatto esperienza".

Che paragoni può fare tra la sua Forlì e quella attuale?

"E’ difficile comparare le due squadre, con situazioni, coach e giocatori diversi. La Forlì attuale è invece una squadra solida con una società ambiziosa che ha saputo muoversi, passo dopo passo, in modo corretto. In più, oltre a un pubblico appassionato, ha un roster davvero solido con due americani di talento e un gruppo di italiani di alto livello. Penso, per esempio, a Cinciarini che è un giocatore capace di tirare fuori il coniglio dal cilindro in ogni momento della partita e due playmaker giovani e bravi come Valentini e Penna, che conosco".

E’ rimasto in contatto con qualche ex compagno di squadra?

"Con Benvenuti, di cui ho un ottimo ricordo. Ripenso infatti ai tanti allenamenti insieme, le botte date e ricevute e le risate insieme. Lorenzo è un ragazzo d’oro e deve fare vedere ancora il meglio di sé dal punto di vista sportivo".

In chiusura, parliamo della sua famiglia e del periodo trascorso in Romagna.

"Nella mia esperienza forlivese ho vissuto la prima stagione a Rocca delle Caminate e poi nell’azienda agricola Guarini di San Tomè, tra buon vino, noci, prodotti naturali e immerso nel verde con mia moglie Virginia e i miei figli Ambra (9 anni), Danilo (7) e Dante (3) nato in Romagna e che porta appunto il nome del famoso poeta che soggiornò anche a Forlì".