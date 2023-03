Cà Ossi sempre in vetta grazie a Ricci Benvenuti trascina gli inseguitori dell’Only Over

Nel campionato di Eccellenza di calcio a 7 del Csi (Centro sportivo italiano), dopo la 14ª giornata al comando il Cà Ossi che nell’ultimo turno ha battuto 3-1 l’Internazionale grazie alla doppietta di Ricci e alla rete di Kadhiri. Questa la classifica: Cà Ossi 34; Only Over 31; Experienza, Enterprise 27; Cusercolese, GInfissi 19; Pink Turkey 15; Puerto Escondido 13; Forum Livii 9; Internazionale 6. Con 25 gol Matteo Benvenuti, dell’Only Over, guida tra i cannonieri. Nel girone A di Promozione in vetta il Raketown dopo il successo per 10-6 sull’Asfo: a segno Cancelliere (4), Pipopia (3), Cilia, Di Filippo e Marotta. Classifica: Raketown 36; Furie Rosse 35; ATeam 26; Ajax 20; De Wallen 19; Audax 18; Orto di Enrico 16; La Balena 10; Real Asdebba 8; Asfo 7. Nel gruppo B guida il Forum Social Club impostosi per 6-2 sul Premilcuore coi gol di Caputo (3), Mariotti, Mordenti e Murianni. Classifica: Forum Social Club 35; Buscherini 28; CarpenaMagliano 27; Banda Marvelli 25; Gram Sport, Premilcuore 16; Saint Peterpaul 10; Castrocava 6; Pianta 3. Con 26 reti Ergys Piluri (Buscherini) al comando tra i bomber.