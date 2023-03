Calcio a 5 serie C1, il Forlì si prende tutto: secondo posto e finale

Serie C1. Il Forlì Oleodinamica ha chiuso la regular season del campionato imponendosi per 4-2 nel derby col già retrocesso Santa Sofia grazie alle reti segnate da Benhya, Di Maio, Salvatore e capitan Cangini Greggi. Per i bidentini a segno Ghiberti e Majdouli. Con questo successo la squadra di Vespignani ha centrato il secondo posto grazie alla miglior differenza reti rispetto alla Mernap Faenza. Con un +11 punti sul Villafontana Medicina quinto, non si gioca nemmeno la semifinale: il Forlì è già in finale della prima fase con la vincente di Mernap Faenza-Sassuolo.

Altre gare: Rimini-Baraccaluga Piacenza 3-1, DueG Parma-Mernap Faenza 3-5, Sassuolo-Villafontana Medicina 8-7, Bagnolo Reggio Emilia-X Martiri Ferrara 7-4, riposava il Montale. Classifica finale: Bagnolo 49; Forlì Oleodinamica e Mernap Faenza 42; Sassuolo 39; Villafontana Medicina 31; Baraccaluga Piacenza, DueG Parma, X Martiri Ferrara 29; Rimini 21; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

Serie C2. Nell’ultimo turno del campionato la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, già ammessa ai playoff, è stata battuta per 8-0 in casa della capolista Ceisa Gatteo. Chiude così quarta con 23 punti.

