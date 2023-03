Calcio a cinque C1

Si gioca oggi il quartultimo turno della fase regolare del campionato di serie C1 di calcio a cinque. Per il Forlì Oleodinamica, secondo in classifica, sono in palio punti importanti per l’accesso ai playoff nel match in trasferta sul parquet del Baraccaluga Piacenza. Fuori casa anche il Santa Sofia, ormai retrocesso e purtroppo anche senza punti, sul campo del X Martiri Ferrara. Le altre gare: DueG Parma-Rimini, Mernap Faenza-Sassuolo e Montale Rangone-Bagnolo Reggio Emilia, riposa il Villafontana Medicina. Classifica: Bagnolo Reggio Emilia 40; Forlì Oleodinamica 33; Sassuolo, Mernap Faenza 30; Villafontana Medicina e Baraccaluga Piacenza 28; X Martiri Ferrara 25, DueG Parma 22; Rimini 17; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

In serie C2, nel turno numero 16, la Polisportiva 80 Santa Maria osserva il suo turno di riposo. Classifica: Ceisa Gatteo 35; Rossoblù Imolese 32; Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, Bellaria 20; Only Alfonsine 19; Erba Riolo Terme 18; Città del Rubicone Savignano 15; San Pietro Terme 13; Sassoleone 1.

