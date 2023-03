Calcio, a Monaco i 2010 del Vecchiazzano

Un torneo di prestigio per i baby giocatori del Vecchiazzano in Germania. Nel periodo pasquale la società biancazzurra prenderà parte con la squadra Esordienti 2010 (II anno), allenata da Giovanni Forlivesi (ex difensore del Forlì) e Massimiliano Antimi, a un torneo di calcio internazionale che si giocherà nientemeno che a Monaco di Baviera tra il 7 e il 10 aprile. Per la Scuola Calcio della società forlivese, in favore della quale collaborano diversi genitori stessi dei ragazzi del settore giovanile, si tratta dell’esordio in una manifestazione a cui prenderanno parte 140 squadre provenienti da tutta Europa.

L’opportunità di questa importante esperienza viene realizzata grazie anche alla fattiva collaborazione di alcuni sponsor sensibili all’importanza del settore giovanile di una delle storiche società del calcio forlivese, da sempre impegnata nel vivaio. L’iniziativa, anche patrocinata dal Comune di Forlì, verrà presentata nei giorni precedenti la trasferta, presso il polisportivo Nevio Treossi, con la presenza dell’assessore allo sport Daniele Mezzacapo, assieme al presidente Enzo Treossi, al suo vice Mirco Zauli e al ds Andrea Mengozzi.

f. p.