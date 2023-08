Calcio dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Ecco i gironi. E a fine mese partono le coppe

Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha pubblicato i gironi dei campionati di calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, per la stagione 202324. Nel massimo torneo regionale il Cava Ronco, unica portacolori del Forlivese, è stato inserito nel girone B a 18 squadre. Se la vedrà con Bentivoglio, Castenaso, Diegaro, Gambettola, Granamica, Masi Torello Voghiera, Massa Lombarda, Medicina Fossatone, Pietracuta, Progresso, Reno, Russi, Sant’Agostino, Sanpaimola, Sasso Marconi, Savignanese e Tropical Coriano.

Scendendo in Promozione, troviamo Forlimpopoli, Civitella e Fratta Terme nel concentramento D, anch’esso a 18. Avranno per compagne di viaggio: Bakia Cesenatico, Bellariva Virtus, Del Duca Grama, Cattolica, Cervia, Classe, Due Emme, Faenza, Misano, San Pietro in Vincoli, Sampierana, Stella, Torconca Cattolica, Verucchio e Vis Novafeltria. Nutrita la rappresentanza forlivese in Prima Categoria (girone G, a 16): Carpena, Edelweiss Jolly, Meldola, Modigliana, Pianta, Santa Sofia e Sporting Predappio. Con loro Azzurra Romagna, Fosso Ghiaia, Frugesport, Real Fusignano, San Vittore, Sant’Agata, Savarna, Savio e Polisportiva 2000.

Chiude il quadro la Seconda Categoria, nella quale Castrocaro, Deportivo Roncadello, Fiumanese e Vecchiazzano sono state sistemate nel girone N, a 14 squadre, insieme a Fornace Zarattini, Godo, Gruppo Sportivo Romagna, Low Street Ponte Nuovo, Marina Amatori, Porto Fuori, Real, San Zaccaria, San Pancrazio e Stella Rossa Casalborsetti. Mentre Collinello e San Colombano hanno trovato alloggio nel raggruppamento O, sempre a 14, con Athletic Poggio, Borghigiana, Dismano United, Pioppa, Perticara, Polisportiva Aurora, Polisportiva Capanni, Real Montefeltro, Ronta Arpax, Rubicone Calisese, Rumagna e Sarsinate.

Contestualmente, sono stati resi noti anche i gironi della prima fase (regionale) della Coppa Italia di Eccellenza: Cava Ronco collocato nel girone 8 con Russi, Reno e Diegaro. Nella Coppa Italia Promozione – Memorial ‘Maurizio Minetti’, Fratta Terme e Civitella nel girone 16 con Sampierana e Due Emme; il Forlimpopoli, invece, è finito nel raggruppamento 18 con Faenza, Solarolo e Cotignola. Entrambe le competizioni scatteranno domenica 27 agosto (ore 15.30). La Coppa Emilia-Romagna di Prima Categoria invece comincerà domenica 3 settembre subito ad eliminazione diretta. Ecco gli accoppiamenti per quanto concerne le forlivesi: Virtus Faenza-Modigliana, Bagno di Romagna-Santa Sofia, Sporting Predappio-Meldola, Edelweiss Jolly-Carpena e Pianta-San Vittore.

Marco Lombardi