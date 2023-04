Calcio dilettanti

Seconda Categoria. Terminato il campionato con le promozioni in Prima dell’Edelweiss Jolly nel girone M e del Santa Sofia in quello N, spazio domani (15.30) alle semifinali dei playoff. Nel girone M il Modigliana, secondo, attende la vincitrice della semifinale tra San Zaccaria e Low Ponte. Due forlivesi in campo, invece, nelle semifinali del gruppo N: lo Sporting Predappio ospita il Rubicone Calisese; il Deportivo Roncadello affronta in trasferta il Pioppa Gattolino. In caso di pareggio dopo i supplementari, passa il turno la miglior classificata che gioca in casa.

Terza Categoria. Ultimo turno, oggi alle 15.30, del campionato già vinto dalla Fiumanese. Per i playoff già qualificate Bagnolo, Atletico Dovadola, San Colombano Italtex e Union Sammartinese assieme alle cesenati Junior Gambettola e Longianese. Il Real Meldola cerca i tre punti-qualificazione. Questi i match: Bagnolo (48)-Vigne (34), Fiumanese (62)-Atletico Dovadola (47), Jr Gambettola (46)-San Colombano Italtex (41), Longianese (38)-ArtusiAnna (18), Real Meldola (36)-Bertinoro (24), Sanzili Cesena (6)-Union Sammartinese (39) e Sporting Valbidente (26)-Real Cesenatico (30).

f. p.