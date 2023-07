Calcio Eccellenza, il Cava Ronco punta su Alex Magnagni

Il Cava Ronco si rinforza con Alex Magnani. Classe ’05, terzino destro, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena con cui ha disputato l’ultimo campionato Under 18 A, totalizzando 12 presenze condite da un assist, prima che un serio infortunio chiudesse anzitempo la sua stagione. "Arrivo in una società che ha tanta voglia di crescere e fare bene, proprio come me – ha dichiarato il neoacquisto biancorosso sui canali ufficiali del club forlivese –. Inoltre conosco mister Biserni da molto tempo e quando mi ha illustrato il progetto non ho avuto dubbi ad accettare di farne parte: mi è piaciuto molto".

Magnani si definisce "un giocatore duttile, in grado di ricoprire più ruoli" e ha le idee chiare sui suoi obiettivi per la prossima stagione: "Voglio migliorarmi, fare del mio meglio divertendomi e riuscire a giocare più partite possibili". Il Cava Ronco ha altresì prolungato i contratti dei centrocampisti Paolo Rabiti, Francesco Valentini e Matteo Ravaioli, nonché dell’attaccante Jacopo Altieri.

m. lo.