Calcio Forlì-Cesena

Le formazioni forlivesi Il Bagnolo e il San Colombano Italtex avanzano nei playoff della Terza Categoria di Forlì-Cesena. Negli incontri giocati martedì, validi per i quarti di finale, il Bagnolo di mister Calmanti si è imposto di misura 1-0 sul Real Meldola, allenato da Piolanti, grazie alla rete realizzata da Pedota subito al 4’ del primo tempo. Avanti anche il San Colombano Italtex, allenato da Olivucci, vincitore del match con l’Union Sammartinese di mister Girani con il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Caputo (21’, 48’) e alla rete segnata da Bertaccini (27’), ai quali ha risposto Cecchi (82’). Nell’altro incontro del truno, blitz esterno della Longianese vittoriosa sul campo dello Junior Gambettola 3-5.

Nelle semifinali, in programma sabato alle 16.30, entra in scena l’Atletico Dovadola che ospiterà la Longianese, mentre nel derby forlivese Bagnolo e San Colombano Italtex ci si giocherà quindi l’altro accesso alla finalissima, in programma sabato 20 maggio, partita che mette in pallio la probabile promozione in Seconda Categoria.

Franco Pardolesi