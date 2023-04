Calcio giovanile, l’Edelweiss ricorda il fondatore Gagliardi

Oggi pomeriggio, dalle 14.30, l’Edelweiss Jolly organizza un torneo a livello giovanile dedicato ad Edelweiss Gagliardi che, come spiega il nome di battesimo, nel 1946 fondò la società biancoazzurra insieme a un maestro del calcio giovanile come Ninetto Caldironi.

Sedici le società in campo presso i campi sportivi di viale Spazzoli per una giornata di sport e amicizia. In lizza le formazioni Pulcini di cinque club professionistici: Cesena, Empoli, Imolese, Reggiana e Spal assieme a quelle di Cava Ronco, Cervia Academy, Meldola, Pianta, Porto Fuori, Ravenna, Torresavio Junior, Union Sammartinese e Zola Pedrosa. A far gli onori di casa, ovviamente, la squadra Pulcini dell’Edelweiss Jolly.