Calcio Seconda e Terza Categoria: spareggi in palio

Ecco il programma di Seconda e Terza Categoria di questo fine settimana.

Seconda Categoria. Terminato il girone M, il Modigliana secondo tornerà in campo domenica 7 maggio per la finale dei playoff con la vincente della semifinale San Zaccaria-Low Ponte. Nel gruppo N domani, alle 15.30, il Santa Sofia (48 punti) già promosso è in trasferta sul campo della Borghigiana (27). Nelle altre gare in palio punti pesanti per i playoff: Dismano Utd (29)-Sporting Predappio (44), Deportivo Roncadello (39)-Around (19), Virtus San Mauro (17)- Real Cava (36) e Aurora (27)-Collinello (34).

Terza Categoria. Squadre in campo, oggi alle 15.30, per la 25ª e penultima giornata: Fiumanese promossa, già in possesso del pass per i playoff Atletico Dovadola, Bagnolo, Junior Gambettola e San Colombano Italtex. Saranno Union Sammartinese e Real Meldola, a giocarsi gli spareggi con le cesenati Longianese e Vigne. Il programma: ArtusiAnna (18)-Sanzili Cesena (3), Atletico Dovadola (46)-Junior Gambettola (45), Bertinoro (24)-Bagnolo (45), Real Cesenatico (27)-Fiumanese (62), San Colombano Italtex (40)-Real Meldola (35), Union Sammartinese (36)-Sporting Valbidente (24) e Vigne (34)-Longianese (35).