Calcio serie D

Un nuovo acquisto per il Forlì. Ieri dalla sede della società biancorossa è stata ufficializzato l’ingaggio, a titolo definitivo, di Valerio Faccenna, terzino destro, in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo, messo sotto contratto dal direttore sportivo biancorosso Cristiano Protti. Il difensore, nato a Roma il 23 settembre 2004, arriva in biancorosso dalla società capitolina Romulea, che nella passata stagione l’aveva ceduto in prestito al Real Monterotondo Scalo partecipante al girone laziale della serie D dove, con 22 presenze in campionato e una in Coppa Italia, ha contribuito alla posizione di metà classifica della squadra romana. Faccenna ha fatto anche parte della rappresentativa di serie D nel torneo di Viareggio, selezione allenata da Giuliano Giannichedda.

A fronte di un arrivo la società ha ceduto alla Sammaurese il difensore centrale Enrico Morri, classe 2003, anno scorso in campo con la maglia biancorossa in 20 match. Nella seconda partita di campionato il Forlì proprio contro la Sammaurese domenica cercherà di il riscatto dopo l’amaro di ko all’esordio in casa del Progresso 2-1. L’atteso derby romagnolo è stato fra l’altro posticipato in orario serale e quindi, invece che alle ore 15, inizierà alle 20.30.

Franco Pardolesi