Calcio serie D, ufficializzati ieri Casadei e Casalboni e scelti gli juniores aggregati alla prima squadra. In attesa dei botti, il Forlì si riporta a casa due under

Due cavalli di ritorno per il Forlì. Rientrano alla base Luca Casadei e Marco Casalboni, reduci dai prestiti formativi in Eccellenza rispettivamente al Cava Ronco e al Diegaro. Entrambi classe ‘04, ala sinistra il primo, attaccante puro il secondo, faranno parte integrante della rosa che inizierà la preparazione, agli ordini di mister Martini, lunedì 24 luglio. Aggregati alla prima squadra anche cinque promettenti giovanissimi della nidiata sfornata dal vivaio biancorosso: il portiere Luca Zamagni (‘05), i difensori Ettore Facciani (’06), Gianluca Monteleone (‘05) e Riccardo Signore (‘05), nonché il centrocampista Matteo Buscherini (’05); avranno l’opportunità di crescere cimentandosi con il calcio dei ‘grandi’ e di ritagliarsi qualche spazio nel corso della stagione.

Quanto al mercato, dagli entourage di Simone Greselin, Matteo Pedrini e Jacopo Mosele fanno sapere che è tutto fatto; in arrivo gli annunci. Nel mentre, c’è una porta (sguarnita) da blindare: al Forlì piace molto Nicolò Albieri (‘04) del Bologna, pista intrigante ma intasatissima. L’estremo difensore ex Mestre (33 presenze e 7 clean sheet, in D, nella passata stagione) è infatti nel mirino di altri club di pari categoria (Pistoiese e Riccione) e attenzionato anche al piano superiore (Pergolettese e Pineto).

Marco Lombardi