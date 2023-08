Calì e Persichini gol, test ok col Sanpaimola

FORLì

3

SANPAIMOLA

1

FORLÌ (4-3-3): Pezzolato (31’ st Zamagni); Masini (30’ st Signore), Tafa (1’ st Morri), Maggioli, Rossi (30’ st Facciani); Casadio (1’ st Eleonori, 30’ st Pedrini), Gaiola (1’ st Piva), Greselin (1’ st Pecci); Calì (1’ st Mosole), Merlonghi (1’ st Persichini), Barbatosta (1’ st Zammarchi). A disp.: De Gori, Buscherini. All.: Martini.

SANPAIMOLA (4-4-2) Mordenti; Turrini, Vecchi, Succi, Togni; Venturi, Sabbioni, Derjai, Bugani, Fisconi, Bezzi. A disp.: Marin, Raffuzzi, Danatini, Venturoli, Ramzi, Brighi, Graci, De Stefano, Rossi. All.: Orecchia.

Reti: 20’ pt Calì, 12’ st Derjai, 25’ st e 31’ st Persichini.

Nella terza uscita stagionale di precampionato il Forli di mister Martini regola il Sampaimola, formazione lughese del campionato di Eccellenza (il gradino cioè subito sotto la serie D) con un tris. Il match viene deciso nel finale del secondo tempo da una bella doppietta di Persichini, subentrato a inizio della ripresa all’esperto bomber Mario Merlonghi.

Nella partita disputata sul prato dello stadio Tullo Morgagni, l’allenatore dei galletti ha mandato in campo l’intera rosa a disposizione tranne il trequartista Bonandi, tesserato ieri dal Forli, ex capitano di lungo corso della Sammaurese. L’allenatore biancorosso ha schierato il consueto 4-3-3 con Casadio-Gaiola-Greselin in mezzo al campo a dirigere le operazioni e con Merlonghi in avanti al centro, Cali e Barbatosta ai lati.

Dopo un errore dal dischetto di Merlonghi, su un rigore concesso per l’atterramento del vivace 24enne Cali, la partita si sblocca al 20’ grazie allo stesso Christian Cali con un diagonale. Ed è sull’1-0 che le squadre vanno poi al riposo. Dopo una decina di minuti della ripresa il pareggio dei Sampaimola messo a segno da Derjai, abile a firmare l’1-1 sorprendendo la retroguardia dei padroni di casa. Nell’ultima mezz’ora della partita, con entrambe le formazioni completamente rivoluzionare per la girandola delle sostituzioni poche le occasioni da rete su entrambi i fronti.

Quando il risultato pare così avviato sul pareggio, è l’attaccante Lorenzo Persichini, 24 anni mercoledì prossimo e giunto dall’Arezzo, a decidere le sorti del match con una bella doppietta che dà così la prima vittoria sul campo ai biancorossi, dopo l’1-4 subìto dal Cesena nel memorial Sirotti e i due successi ai calci di rigore nel triangolare di Budrio contro Granamica (3-2) e Mezzolara (4-3).

Per la truppa biancorossa adesso riposo fino a Ferragosto, quindi Il prossimo impegno domenica 20 alle ore 15, ancora al Morgagni, nel derby con il Cava Ronco.

Franco Pardolesi