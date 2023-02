Campigna Winter Trail, in 180 al via della competitiva

E’ stata un successo la sesta edizione del ‘Campigna Winter Trail’, gara organizzata da Forlì Trail in collaborazione con la Pro loco Corniolo-Campigna, gli alberghi Scoiattolo e Gran Duca e con Sport Pippo Olimpico. Il Cwt è una gara di corsa in montagna di 23,4 km in semiautosufficienza alimentare, lungo sentieri e mulattiere: un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo, che ha presentato un fondo ghiacciato, nevoso e a tratti fangoso. Contestualmente alla gara agonistica si è svolta una corsacamminata di 10 km non competitiva. Nel complesso circa 500 le persone coinvolte, fra partecipanti alle corse (ben 180 al via della gara agonistica), organizzatori e accompagnatori.

Nella categoria donne 1ª Daniela Valgimigli (38ª nella classifica generale in 2.12.43); 2ª Laura Verdi e 3ª Valeria Bartolini. Nella categoria uomini: 1° Patrizio Bartolini (1.52.52); 2° Samuele Raffaelli e 3° Riccardo Tura. Perfetta l’organizzazione a cura di Forlì Trail.

o. b.