Campionati italiani Assoluti di Spada, Fabrizio Di Marco 8° e Circolo Forlivese in A1

Straordinario risultato per il Circolo Schermistico Forlivese ai campionati italiani Assoluti individuali di Spada tenuti a La Spezia. Infatti per la prima volta nella sua storia, un atleta del sodalizio forlivese è entrato tra i primi 8 nella gara che ha assegnato il titolo italiano, andato a Valerio Cuomo.

Su 102 partecipanti, Fabrizio Di Marco ha prima passato la poule iniziale: inserito nel Girone 5 ha vinto 4 gare perdendone 2, piazzandosi così al 35º posto nel tabellone a eliminazione diretta dove ha via via battuto il romano Daniele Fontana (13-7), il pisano Giovanni Landi (15-8), ancora un laziale, Giacomo Paolini (15-14) e un altro bergamasco, Jacopo Rizzi (15-4) prima di cedere nei quarti al romano William David Sica e solo per 15-14 al termine di un match combattutissimo, per un ottavo posto finale davvero notevole dopo aver sfiorato un clamoroso ingresso in semifinale.

Successivamente è andato in scena il campionato italiano a squadre di spada di serie A1, nel quale il Circolo Schermistico Forlivese, con Leonardo Cortini, lo stesso Fabrizio Di Marco, Alexei Efrosinin e Iulius Spada, è riuscito a ottenere la salvezza e a mantenere la massima serie per il quinto anno consecutivo con un finale in crescendo. Inseriti nel complicato girone con il Club Schermistico Partenopeo e il Centro Sportivo Esercito, i forlivesi hanno perso 45-39 e 45-33. Sconfitto nuovamente da napoletani (44-41) nel tabellone a eliminazione, il Circolo forlivese si è salvato ai playout, battendo prima Foligno e poi Bari.

u. b.