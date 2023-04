Campionato Csi, sarà assegnato in volata il titolo dell’Eccellenza

Uno sprint all’ultimo metro per il titolo nel girone d’Eccellenza. A una giornata dalla conclusione il campionato di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano di Forlì deve stabilire la regina. Il Ca’ Ossi è ancora in vetta con un punto di vantaggio sui rivali diretti dell’Enterprise che, la settimana scorsa, hanno vinto 2-5 lo scontro diretto portandosi così a ridosso della capolista. Sarà dunque l’ultimo turno, nella settimana prossima a stabilire la squadra vincitrice, al termine dei match GInfissi-Cà Ossi ed Enterprise-Pink Turkey.

La classifica: Cà Ossi 40; Enterprise 39; Only Over 37; Experienza 33; Cusercolese 25, GInfissi 23; Pink Turkey 15; Puerto Escondido 14; Forum Livii 12; Internazionale 9. Con 31 reti Matteo Benvenuti (Only Over) e Alessandro Giangrandi (Cusercolese) sono al comando tra i bomber.

Nella Promozione, nel gruppo A primo posto al Raketown (3-1 all’ATeam) davanti alle Furie Rosse. La graduatoria: Raketown 45; Furie Rosse 41; A Team 32; De Wallen 31; Ajax FC 26; Orto di Enrico 19; Audax Forlivese 18; La Balena 13; Real Asdebba 11; Asfo 10. Con 26 centri guida tra i bomber Elia Patano Potito (Furie Rosse). Nel gruppo B primo posto al Forum Social Club impostosi per 5-2 sul CarpenaMagliano. Questa la classifica: Forum Social Club 38; Banda Marvelli 34; Buscherini 31; CarpenaMagliano 27; Premilcuore e Gram Sport 19; Castrocava 14; Saint Peterpaul 13; Pianta 3. Con 32 reti Ergys Piluri (Buscherini) capocannoniere del girone.

