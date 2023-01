Campionato italiano a squadre, Forlì Nuoto nell’elite regionale

In casa Forlì Nuoto c’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti alla fase regionale del Campionato italiano a Squadre 2022. La formazione femminile per il terzo anno consecutivo si piazza in quinta posizione, alle spalle degli squadroni bolognesi e di Imolanuoto, mentre quella maschile ottiene il miglior punteggio di sempre e la dodicesima piazza finale.

A Riccione, la squadra che rappresenta il movimento natatorio forlivese schiera i suoi migliori atleti per coprire tutte le 26 gare individuali in programma e le 4 staffette: le due 4x100 stile libero e le due miste. Complessivamente una grande prova di eclettismo, visto che Forlì Nuoto riesce a coprire tutte le gare con sole 4 atlete, ovvero Giorgia Lugnoli, Vittoria Marcacci, Sofia Salaroli e Beatrice Siboni, nonché e 6 atleti, cioè Nicola Bandinelli, Michelangelo Burattini, Federico Lamio, Elia Ragazzini, Pietro Pinca e Alessandro Massi (nella foto il gruppo al completo coi tecnici).

Ben sei le gare nuotate sopra i 700 punti, tra le quali i 200, 400 e 1.500 stile libero con Ragazzini, valide anche come pass per i Campionati nazionali giovanili. Le altre performance più importanti riguardano il settore femminile con Siboni nei 100 dorso (756 punti), Lugnoli nei 400 stile libero (706) e 200 misti (700) e Marcacci nei 100 farfalla (713).

Un plauso va al nuovo head coach Massimiliano Resch che ha avuto in eredità il gruppo dal fratello Andrea migrato in Dubai per un nuovo progetto natatorio. Il tecnico ha saputo gestire al meglio questa nuova sfida unitamente alla preparazione atletica di cui è direttamente responsabile e coordinatore presso la palestra Aspire Custom Fitness di Forlì. Infine una menzione speciale va alla fisioterapista Isabella Girelli, che ha lavorato non stop tutto il giorno e permesso ai ragazzi di esprimere il loro meglio.

Merito che va condiviso anche con la costante attenzione della responsabile e coordinatrice dell’area medico-fisioterapica del Forlì Nuoto, Elisa Scaioli, che insieme alla struttura Villa Orchidee si occupa della salute degli atleti. Alessandro Resch, direttore tecnico di Forlì Nuoto, spiega: "Questa è solo la punta dell’iceberg di un movimento che sta puntando all’eccellenza e a fare del lavoro competente e consapevole un fiore all’occhiello per tutto il movimento natatorio forlivese, un punto di riferimento riconosciuto anche da fuori". Da ricordare fra l’altro il successo che sta avendo ‘Swimbox: l’arte e la meccanica dello stile libero’. il libro sulla biomeccanica del nuoto di cui è autore proprio Alessandro Resch insieme alla Scaioli.

