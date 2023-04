Campionato Uisp, prima fase al Premilcuore

Si è conclusa con il successo del Premilcuore la prima fase del campionato Uisp di calcio a cinque, torneo al quale partecipano 20 formazioni e che si disputa presso il centro sportivo Corner di Villanova. Al termine delle 19 combattutissime giornate di gara le prime dieci formazioni si sono qualificate per i playoff, mentre l’altra metà delle squadre tornerà in campo per i playout.

Combattutissimo lo sprint per la vittoria nella regular season che ha visto il Premilcuore, impostosi 8-3 nell’ultimo turno sul Bussecchio, prevalere di pochi punti sulle tre immediate inseguitrici racchiuse nello spazio di soli due punti. Questa la classifica finale: Premilcuore 50; Psg 49; Lokomotiv, Fusion Faenza 48; Enterprise 43; Hellblau 40; R&H Yacht 36; Merengues 31; Furie Rosse 28; Autolavaggio Amir 25 (qualificate per i playoff); Bussecchio 24; Podere Morini 23; Fiduciosa 18; West Ham, Real Demodè 16; Bianchi e Neri 15; Atlas Maroc 14; Prosit, Villanova 11; Castel Raniero 4.

Marco Rainone, attaccante del Lokomotiv, si è aggiudicato la classifica cannonieri del campionato, con 47 reti, precedendo Andrit Dadaj (R&H Yacht), autore di 45 centri, e a Zain Rustewas (Psg) a segno 43 volte.

Franco Pardolesi