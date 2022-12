Cangini: "Bel gioco e impegno, questo Forlì è sulla buona strada"

di Franco Pardolesi

Sandro Cangini, all’alba del suo quarto incarico da direttore sportivo del Forlì aveva immaginato che la squadra sarebbe stata seconda al termine del girone d’andata?

"Non mi ero ripromesso di centrare subito una posizione particolare. Il mio intento è sempre stato quello di mettere assieme un gruppo importante, che sappia giocare un calcio dominante e vincente".

Si può dire che il lavoro è a buon punto?

"Direi che finora la squadra ha compiuto passi importanti in questo senso".

Lei sa benissimo che il Forlì in serie D vuole viaggiare nelle posizioni nobili.

"L’intento era quello di ripetere quanto fatto in passato con Attilio Bardi. Con lui creammo un gruppo con un grande gioco, capace di vincere e salire dall’Eccellenza alla C unica".

Al suo ritorno dietro la scrivania del Morgagni come ha trovato la società?

"Ho trovato un ambiente rigenerato grazie al lavoro svolto nello spogliatoio da Paolo Romani nei mesi precedenti il mio ritorno".

E la società?

"Ho trovato una gruppo cresciuto e più snello. Pronto a ripartire con obiettivi programmati, con logica per il futuro".

Mattia Graffiedi è un allenatore che non conosceva: come lo giudica?

"Col mister siamo partiti ‘a piedi rovesciati’, poi nel giro di poco tempo ci siamo trovati nel presupposto comune di creare una squadra credibile sia per il gioco, sia per la personalità".

Perché a piedi rovesciati?

"Probabilmente Graffiedi si aspettava da me un immediato riconoscimento per quanto fatto nella stagione passata. Ma ciò era dovuto al fatto che, oltre all’aspetto tecnico, dovevo tener conto del budget per assemblare una squadra adatta a lui. Di sicuro un altro ds avrebbe cambiato molto di più. Io invece nelle mie scelte mi sono fidato delle sue indicazioni".

Gli applausi raccolti dalla squadra in ogni partita sono la testimonianza del bel gioco: una bella soddisfazione?

"Questo, di certo, è un grande merito indiscutibile del nostro allenatore e del lavoro che svolge assieme al suo staff".

Questa rosa ha ancora margini di miglioramento?

"Finora abbiamo perso sei partite e l’unica in cui la sconfitta è stata meritata è quella a Mezzolara. In tutte le altre 18 abbiamo sempre fatto bene".

Cosa chiede a questo gruppo per il girone di ritorno?

"I ragazzi si stanno impegnando dall’inizio. L’unica cosa che mi piacerebbe è che la sfortuna smettesse di perseguitarci e che finisse la catena incredibile di infortuni che ci hanno costretto spesso a scendere in campo con tante assenze".

Un gruppo che, comunque, si sta dimostrando all’altezza delle sue aspettative.

"Nel Forlì di quest’anno ci sono parecchi ragazzi, molti forlivesi, che hanno ampi margini di miglioramento. L’importante è che ognuno cerchi sempre di crescere".

Qual è l’obiettivo della squadra per il girone di ritorno?

"A me piace pensare partita per partita. Nell’immediato dobbiamo concentrarci, da subito, per il prossimo ritorno in campo a Salsomaggiore".

Con quale speranza?

"Quella di consolidare la nostra classifica e continuare a crescere. Per la soddisfazione della società e dei nostri tifosi".