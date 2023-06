Cantù al tappeto, l’altra finale è Torino-Pistoia Chieti di Roderick e Jackson retrocede in B

La finale dei playoffi dell’A2 di basket nel tabellone Argento sarà Torino-Pistoia. Ieri sera, infatti, la formazione toscana ha sorprendentemente superato Cantù 67-75 in gara5 sul ‘neutro’ di Casale e chiuso quindi 3-2 dopo essere stata sotto 0-2. La squadra di Meo Sacchetti aveva allungato nel secondo periodo (+10), salvo dover fare i conti con un secondo tempo decisamente più spento. Pistoia ha messo in mostra i propri diamanti (cinque uomini in doppia cifra, 20 punti e 10 rimbalzi per Varnado), costruendo un parziale complessivo di 28-46. Tradita da Logan (315 dal campo), Cantù è così crollata e sarà costretta a un ulteriore anno di ‘calvario’ in categoria.

Nelle scorse ore è poi calato il sipario anche sulla lotta salvezza, con le ultime sfide dei playout. Mantova, con Giorgio Valli di nuovo in sella, ha espugnato il campo di San Severo in gara4, e si è così guadagnata la permanenza in A2. Monferrato ha invece fatto valere il fattore campo in gara3 e gara4 e ha punito la Chieti di Roderick e Jackson, condannandola alla B d’Eccellenza. T-Rod, tra l’altro, si è pure fatto espellere nel corso del secondo quarto di gara4.

Simone Casadei