Cantù solida e profonda Oggi serviranno i ‘muscoli’

di Valerio Rustignoli

Mancano quaranta minuti prima che il campionato, o meglio la stagione regolare di A2 termini e apra la porta a quella meravigliosa lotteria che sono i playoff. Questa pomeriggio alle 18 l’Unieuro sarà di scena sul campo di Desio per affrontare Cantù in un match ben più importante di quanto non sembri.

Per i biancorossi, già sicuri comunque del primo posto, si tratta di una gara da giocare con grande attenzione per due motivi. Il primo è che sbancare il parquet lombardo, dove quest’anno solo Piacenza e Pistoia sono riuscite a passare, significherebbe riuscire dove nessuna delle altre big del torneo è riuscita: in vista dei playoff, sarebbe un importante segnale dalla truppa allenata da coach Antimo Martino.

L’altro aspetto è che Forlì, vincendo, potrebbe ritrovare come avversaria Cantù in finale, se contemporaneamente Cremona battesse Cento; in caso di successo canturino, invece, nel tabellone dei biancorossi dovrebbe verosimilmente esserci la Vanoli. Quale sarebbe la migliore soluzione?

Roster alla mano, la truppa allenata dall’ex coach della nazionale italiana Romeo Sacchetti è una delle più forti e dal prossimo weekend si rinforzerà con l’arrivo di David Logan, reduce da una stagione di alto livello a Scafati, in serie A, nonostante i quarant’anni, che prenderà il posto dell’esperto croato Roko Rogic il quale, questa sera, si alternerà in cabina di regia con il giovane Nicola Berdini. Sotto le plance, la fisicità di Dario Hunt è ben assortita con due lunghi bidimensionali come Matteo Da Ros (10 punti e oltre 4 assist di media, secondo nel girone Giallo dietro al solo Luca Vitali) e Filippo Baldi Rossi.

Stefan Nikolic, con quasi 16 punti di media (e 7 rimbalzi), è poi il miglior realizzatore di una squadra che, sugli esterni, può contare anche su un tuttofare di alto livello come Lorenzo Bucarelli (12 a partita) e sul miglior tiratore da tre punti del girone, con il 56% dall’arco, Francesco Stefanelli. Non mancano poi uno specialista difensivo come l’ex forlivese Giovanni Severini e il giovane lungo Alessandro Morgillo.

Contro una formazione solida, che vanta il maggior numero di assist (oltre 18 a gara) e il minor numero di palle perse (meno di 10 a partita), servirà a Forlì mettere in campo i muscoli e farsi valere come miglior difesa del torneo. In un match non semplice, contro una squadra esperta e con tante bocche da fuoco. Il precedente del Palafiera, dove l’Unieuro ha avuto la meglio per 67-60 nonostante l’assenza di Cinciarini e il 18% da tre punti, fa ben sperare, ma guai a sottovalutare una formazione come Cantù. Non lo faranno di certo Sanford e compagni, per provare a chiudere al meglio una stagione che, fin qui, è stata praticamente perfetta per la formazione biancorossa.