Capitan Ballardini: "Dai Forlì, bene così"

di Marco Lombardi

L’uomo è di poche parole, ma tra le righe tradisce un pizzico di amarezza per lo scialbo pareggio casalingo con il pur quotato e blasonato Carpi, uno 0-0 che ha frenato la rincorsa del Forlì alla vetta della classifica. "Volevamo vincere, però non dimentichiamoci che abbiamo affrontato una squadra forte, sebbene non nel suo momento migliore, e costruita con giocatori importanti per centrare la promozione; quindi non era facile", scandisce capitan Amedeo Ballardini. Che aggiunge: "L’equilibrio l’ha fatta da padrone, loro si sono difesi bene ed era dura sviluppare trame di gioco incisive, soprattutto tra le linee come siamo soliti fare. Sia noi che il Carpi avremmo potuto portare a casa la vittoria, per cui alla fine ritengo il pareggio il risultato più giusto".

Sull’opaca prestazione del Forlì ha influito anche un terreno di gioco in non perfette condizioni. "Sicuramente creare occasioni pulite non era semplice – spiega Ballardini –, perché il campo, stanti le due partite in una settimana, non aiutava il fraseggio palla a terra; ciò non significa però che non si potesse vincere in altra maniera, magari sbloccando la partita su calcio piazzato o sfruttando un episodio. Detto questo, è pur vero che non abbiamo incassato gol".

Quanto alla sua condizione fisica, dopo un tour de force di tre incontri in otto giorni, il capitano – che finora ha saltato solo una gara (Correggese-Forlì 2-2 del 20 novembre) – ha ammesso che "disputando tante partite ravvicinate, può venire a mancare un po’ di freschezza atletica e di brillantezza nelle giocate, però è un problema comune a tutti. Comunque sto bene, sono contento di giocare con continuità e cerco sempre di dare il massimo in campo". Ora tra i biancorossi e il primo posto c’è di mezzo anche la Pistoiese (+2), corsara a Bagnolo in Piano e arrampicatasi appunto in seconda posizione alle spalle della battistrada Giana Erminio, stoppata in quel di Prato dall’infortunio occorso all’arbitro, che ha reso necessaria la sospensione della gara e il contestuale rinvio della stessa (ripartendo dal momento dell’interruzione) a data da destinarsi.

Frattanto domenica prossima, nemmeno a farlo apposta, il calendario riserva al Forlì il faccia a faccia con la capolista al ‘Città di Gorgonzola’, in quella che già si annuncia come la madre di tutte le battaglie, il bivio di un’intera stagione. Ballardini lo sa e si premura di allentare la tensione: "È una partita importante, sì, ma come tutte le altre... Certo, sarà uno scontro diretto e, in quanto tale, andrà affrontato nel migliore dei modi, cercando di prepararci al meglio durante la settimana. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte, ne abbiamo avuto dimostrazione all’andata – blitz della Giana Erminio 1-4 al ‘Morgagni’ –, ma noi non siamo da meno e faremo di tutto per mettere in difficoltà la prima della classe".