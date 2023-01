Carlotta Fedriga da record guida i velocisti dell’Edera

Nuovo sprint vincente per Carlotta Fedriga, portacolori dell’Edera Atletica. Dopo aver corso ad Ancona, in indoor, i 60 metri con il tempo del suo record personale (7”56), la 18enne sprinter forlivese ha fatto anche una splendida volata nella gara dei 200 metri, vincendola d’autorità con il tempo di 24”88. Ben 43 centesimi più basso rispetto al proprio personale, ottenuto in finale dei campionati italiani under 18 dello scorso anno.

Nella prova dei 200 metri, l’effetto trascinamento per il settore velocità dell’Edera vede brillare anche Anna Spada, 5° tempo di giornata e record personale, per lei 25”35. Ugualmente netto miglioramento di un altro giovanissimo, Michele De Melo, classe 2005, che con il tempo di 22”80 mostra di correre forte, tanto che, qualche giorno dopo, nella successiva manifestazione indoor ad Ancona, torna in corsia e fissa un 22”69 prestazione che lo pone in cima alle graduatorie nazionali. Bene poi Filippo Fuzzi con 23”46 e Paolo Bolognesi (classe 2006) 23”55.

Altre gioie arrivano nella gara dei 60 ostacoli, con Alice Cecchini che centra il minimo per i campionati italiani under 23, chiudendo in batteria in 9”14 e in finale 9”19. Infine Paolo Bolognesi conferma le ottime impressioni con i tempi di 9”40 in batteria e 9”39 in finale, vinta.