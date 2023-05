Caso Palafiera, a Cento paga il gm: cacciato Belletti

Il presidente di Cento Gianni Fava aveva sconfessato la sua dirigenza, ‘rea’ di essersi opposta a Forlì che chiedeva di aspettare ancora prima di tornare in campo, pur di farlo al Palafiera. Il numero della Benedetto XIV aveva detto di essere pronto a "seri provvedimenti" per chi si era mosso senza consultarlo e non in linea coi valori della società (per altro anche altre si erano opposte e sarebbe servita l’unanimità). E così è saltato il general manager Ivan Belletti: l’interruzione del rapporto era comunque nell’aria e data per scontata a fine stagione.