Cava Ronco affamato di vittoria

Cava Ronco in campo oggi (fischio d’inizio alle ore 15) all’Antistadio 1 contro il Pietracuta, nell’anticipo della 27ª giornata del campionato di Eccellenza (girone B). Usciti indenni dalla trasferta sul campo del Medicina Fossatone, complici un super Carroli fra i pali e due traverse colpite dagli imolesi, i biancorossi di mister Simone Muccioli (nella foto), affetti dalla sindrome da ‘pareggite’ acuta (sei ‘x’ di fila) e a secco di gol da due giornate, vogliono ritrovare confidenza con la vittoria, che manca dall’11 dicembre (3-1 nientemeno che alla capolista Victor San Marino), per scalare posizioni (attualmente sono noni a quota 37) e consolidarsi in comfort zone.

Di contro il Pietracuta, fermato nell’ultimo turno dalla neve caduta copiosa sul Riminese all’inizio della scorsa settimana tanto da determinare il rinvio della gara con il Sanpaimola, cerca punti preziosi oggi per dare ossigeno alla classifica (è a quota 33) e allontanarsi dalla zuffa playout (+2).

Tra le fila forlivesi marcheranno visita il bomber Grazhdani (appiedato dal giudice sportivo) e Martoni (infortunato). Fischierà il signor Liberio Fundarotto della sezione di Ferrara.

m. lo.