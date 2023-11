Cava Ronco, ora i conti tornano. Squadra rilanciata. E stasera Coppa

Due vittorie per rilanciarsi prepotentemente in campionato, i quarti di Coppa Italia nel mirino e la fiducia in un percorso di crescita in linea con gli obiettivi della società. Roberto Biserni ha trovato la quadra e il suo Cava Ronco va. "È un momento molto positivo, sotto tutti i punti di vista: mentale, fisico e tecnico", spiega l’allenatore dei forlivesi. Che rimarca l’importanza dei successi còlti nei minuti finali sia contro il Pietracuta che con il Reno, "a testimonianza del fatto che non smettiamo mai di crederci".

Dopo i balbettii di inizio stagione, i biancorossi hanno recepito il nuovo verbo, preso coscienza dei propri mezzi e ora stanno lievitando sensibilmente. "C’è voluto un periodo di conoscenza reciproca tra me e i ragazzi – ammette Biserni –, ma grazie al lavoro di tutti abbiamo trovato un punto di convergenza che tenga conto delle mie idee e delle esigenze del club. La crescita è il frutto di un rapporto virtuoso creatosi all’interno della squadra e della società". Un connubio che ha scacciato i nuvoloni stagliatisi all’orizzonte dopo le tre sconfitte consecutive incassate a cavallo tra settembre e ottobre: "Ci siamo ritrovati in fondo alla classifica, pur avendo una buona squadra; fortunatamente, però, il periodo buio è arrivato all’inizio e, paradossalmente, ci ha aiutato tantissimo perché siamo riusciti a compattarci e a trovare i rimedi alle nostre problematiche. Poi siamo ripartiti con un’unità d’intenti diversa, rimettendoci tutti in gioco, io per primo, e adesso i risultati ci stanno dando ragione".

Obiettivi adesso? "Innanzitutto mantenere la categoria, poi far crescere l’organico a disposizione, umanamente, tecnicamente e tatticamente. La società è sana e non mette pressioni, quindi ci sono tutti i presupposti per compiere questo percorso", scandisce Biserni. Che aggiunge: "Siamo in linea con i programmi, ma faremo del nostro meglio perché non vogliamo accontentarci".

Allargando lo sguardo sul campionato, l’uomo di Meldola loda la capolista Granamica: "Sta facendo molto bene, meritando la classifica che ha perché è una squadra giovane e lotta su tutti i palloni". E glissa sui flop: "Certo, alcune formazioni sono attardate, ma il campionato è ancora lunghissimo e si fa presto a rientrare in gioco".

Stasera intanto torna la Coppa Italia, giunta agli ottavi di finale: all’Antistadio 1 (20.30) si rinnova la sfida col Sanpaimola, già tritato (4-0) da Fantinelli e compagni domenica in campionato. "È una partita ufficiale e in quanto tale l’affronteremo nel migliore dei modi, prendiamo la Coppa molto seriamente", giura Biserni. Che chiosa: "Sicuramente troverà spazio qualcuno che finora ha giocato meno. Detto ciò, senza rischiare affaticamenti né infortuni, considerato che questo è il quarto impegno ravvicinato, cercherò di schierare la formazione migliore".